Behoefte aan licht en gezelligheid zet aan tot kopen van kerstboom: ‘Is dat niet net wat we nodig hebben?’

Op het school­plein van de toekomst moet ook zeker een tafelten­nis­ta­fel komen, vinden de kinderen

WAALWIJK - Om de vier jaar maakt Stichting Leerrijk!, die veertien scholen in het primair onderwijs in Loon op Zand en Waalwijk onder haar hoede heeft, een koersplan. Donderdag mochten de kinderen over de school van de toekomst meepraten.

24 november