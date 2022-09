Bedlegerige Sjan krijgt niet zomaar nieuwe invalidekaart: ‘175 euro voor herkeuring, zo door het putje’

Streekar­chief ligt onder de grond, waar papier het beste gedijt

HEUSDEN - In 2015 kreeg Streekarchief Langstraat Heusden Altena een nieuw depot. Onder de grond, want daar voelen de eeuwenoude documenten zich het prettigst bij. Wel met een opstaand randje bij de trap naar beneden, zodat er geen water in kan lopen.

19 september