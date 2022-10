Bedelverbod is ‘omstreden en onnodig’, dus Waalwijk past regels na uitspraak Europees Hof

Gezocht: Golden Girls voor het betere stikwerk in Waalwijk (ook mannen zijn welkom)

WAALWIJK – ‘Potje kaarten met je vriendinnen of verdien je liever een centje bij? Stiksters 65+ gezocht.’ Met die slogan lonkt het Waalwijkse meubelbedrijf Dutch Quality Group (DQG) naar de gunsten van professionele pensionado’s. Want het is goed werken met die krasse knarren.

