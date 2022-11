Basisschool in Nieuwendijk ontruimd door chemische lucht, kinderen in ambulance nagekeken

Al volop geknal in Waalwijk, dus weer extra vuurwerk­con­tro­les: ‘Maar de pakkans is klein’

WAALWIJK - De aanpak van vuurwerkoverlast blijkt lastig. Waalwijk zet net als vorig jaar weer in op extra controles in aanloop naar de jaarwisseling door politie en boa’s. Vooral in Landgoed Driessen wordt opnieuw al volop geknald.

