Banden van zeker drie auto's lek gestoken in straat Sprang-Capelle

Strijd tegen de jeukrups: nestkast­jes opgehangen

11:23 VLIJMEN - Een groep van zo'n 25 vrijwilligers heeft afgelopen weekend langs de Heidijk tussen Vlijmen en Drunen zestig nestkastjes opgehangen. De actie langs het fietspad is onderdeel van de strijd tegen de eikenprocessierups: de bedoeling is dat vogels hun intrek gaan nemen in de kastjes en van daaruit op ‘voedseljacht’ gaan naar de rupsen.