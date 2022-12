Aziz heeft nog altijd uitzicht op zijn droomfinale: Marokko versus Nederland

Bouw kazernes Altena op koers, uitspraak over financieel conflict met aannemer

ALTENA - De bouw van de drie brandweerkazernes in Altena verloopt voorspoedig. Eind dit jaar worden de kazernes in Almkerk, Dussen en Hank opgeleverd. Intussen is er ook een uitspraak in een conflict tussen gemeente en de aannemer.

