Automobilist rijdt in Drunen met wagen paal uit de grond en komt meters verderop tot stilstand

Breuk is niet meer te lijmen: Sociaal Lokaal wijkt voor Waalwijk in Beweging

WAALWIJK - Het einde van de partij Sociaal Lokaal is definitief. Raadslid Monique Schilders gaat verder onder de naam Waalwijk in Beweging. De breuk tussen haar en partij-oprichter Niels Aussems is niet meer te lijmen.

13 oktober