Automobilist gaat ervandoor na positieve cocaïnetest in Waspik, na zoektocht aangehouden

Hart van Drunen stopt ermee; eind mei klinkt Papa Chico voor het laatst ...

Na ruim twintig jaar komt er een eind aan een monument in het Drunense uitgaansleven. Feestcafé Het Hart van Drunen sluit voorgoed de deuren. ,,We gaan nu iets anders doen”, zegt eigenaar Bas van Hulten. ,,We hebben er de afgelopen twee jaar goed over kunnen nadenken.”

26 maart