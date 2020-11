Auto gevonden van 66-jarige vermiste man in Sprang-Capelle

Verpleeg­hui­zen vragen hulp van buiten: ‘Zonder extra mensen wordt het zwaar’

3 november DE LANGSTRAAT - Verpleeghuizen in coronatijd die extra hulp vragen van buiten. Het klinkt gek, snapt Mireille de Wee van zorgorganisatie Mijzo. ,,Bij de eerste corona-golf hielden we de deuren voor familie gesloten en nu hebben we die mensen keihard nodig.”