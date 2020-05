Auto botst twee keer tegen vangrail op A59 bij Waalwijk

Politie dreigt daders van mishande­ling in Vlijmen herkenbaar in beeld te brengen

4 mei VLIJMEN- De politie vraagt de daders die op 23 februari betrokken waren bij een zware mishandeling in een pizzeria in Vlijmen, zich te melden. Als ze dat niet doen, dan komen ze volgende week herkenbaar in beeld bij het opsporingsprogramma Bureau Brabant.