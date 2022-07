Auto belandt in sloot na botsing tegen boom in Sprang-Capelle, inzittenden spoorloos

Voorbijgangers alarmeerden rond 23.55 uur de hulpdiensten, nadat ze de zwaar beschadigde auto in de sloot hadden aangetroffen. Politie, ambulance en de brandweer kwamen op de melding af. Het reddingsteam van de brandweer kamde daarna zowel de sloot als de omgeving af, maar er was niemand meer aanwezig op de plek van het ongeval.

Tegen een lantaarnpaal en dikke boom

Uit de sporen leek de auto uit de Koesteeg te zijn gekomen en was daarna rechtdoor door de berm geschoten. Het voertuig werd daarna gelanceerd over de Winterdijk heen en raakte daar een lantaarnpaal en een dikke boom. Uiteindelijk kwam de auto met lantaarnpaal en al zwaar beschadigd tot stilstand in de sloot, zes meter lager dan de weg.

Mogelijk twee inzittenden

Na een half uur zoeken kwam de politie in contact met de eigenaar van de auto. Het bleek dat mogelijk twee inzittenden ergens anders naartoe waren gegaan, onbekend waarheen. Of iemand gewond is geraakt en wat de ernst van die verwondingen is, is dus nog niet bekend. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is ook nog niet bekend.