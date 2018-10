Auto begint te rollen bij poging tot brandstichting in Vlijmen, waardoor het vuur geblust wordt

Commotie in woonwijk Waalwijk: traumaheli landt vanwege ernstige insecten­beet

24 oktober WAALWIJK - Commotie in een woonwijk in het centrum van Waalwijk. Daar landde woensdagmiddag een traumahelikopter voor een man die dringend medische hulp nodig had. Hij bleek te zijn gestoken door een insect, vermoedelijk een wesp.