Ans (66) en Juul (23) zijn vrijwilliger bij Villa Pardoes: ‘We maken een herinnering voor altijd, dat maakt het zó mooi’

Auto brandt volledig uit bij jongeren­cen­trum in Waalwijk

WAALWIJK - Een auto is in de nacht van maandag op dinsdag volledig uitgebrand aan de Taxandriaweg in Waalwijk. Een voorbijganger ontdekte de autobrand en belde rond 03.00 uur direct de hulpdiensten.

2 augustus