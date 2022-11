Andel massaal in verzet tegen huisvesting 274 arbeidsmigranten aan rand dorp

‘Eigenge­reid volk’ laat Bork nog één keer tot leven komen: ‘Baardwij­kers zijn al zoveel kwijtge­raakt’

WAALWIJK - Baardwijk, ‘Bork’ in de volksmond, was naar eigen zeggen ‘eigengereid volk’ dat in de ogen van het grote Waalwijk altijd dwars was. Het was het bruisende hart van muziek in de jaren zestig en zeventig en met zeven kroegen was er voor iedereen een ‘huiskamer’. Die tijden zijn voorbij. Of toch niet?

8 november