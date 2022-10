Altena StreekFestival voortaan wel een beoordeling, maar geen winnaars

Glazen potten vullen met groente kost veel energie en dat is niet meer te betalen voor HAK

GIESSEN - Glazen potten vullen met groenten. Het kost meer energie dan je misschien denkt. Zo veel zelfs, dat groentefabrikant HAK in Giessen de productie begin volgend jaar zes weken stil legt. Doorgaan in de winter is niet te betalen, zegt directeur Timo Hoogeboom.

5 oktober