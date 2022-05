Altena koopt flink stuk grond voor nieuwe woonwijk Woudrichem

Simpele alcoholboe­te SV Capelle is nu een al jaren durend juridisch steekspel: ‘Dit móet rechtgezet worden’

WAALWIJK - Alweer ruim drie jaar geleden kreeg SV Capelle een boete voor het schenken van alcohol aan minderjarigen. Die boete is al lang en breed betaald, maar nog altijd zijn SGP-raadslid Henk van Zelst en de gemeente Waalwijk verwikkeld in een juridische strijd. De kosten daarvan gaan die van de originele boete inmiddels ruimschoots te boven. Maar het is inmiddels voor beide partijen een principekwestie geworden.

