Alleen de Langstraters zelf kunnen de 80 van de ondergang redden

Het valt in deze sombere tijden in de categorie klein leed, maar toch: als de 80 van de Langstraat dit jaar wéér niet doorgaat, is dat méér dan vreselijk jammer. En voor mijzelf, nóg kleiner leed, een regelrechte anti-climax. Want jawel, deze ouwe lul heeft zich recent als deelnemer ingeschreven! Ik ben al zes weken in training. De eerste 35 km in één ruk zitten al in de benen. Ik krijg zelfs nieuwe kekke wandelschoenen voor mijn verjaardag.