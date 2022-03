Agenten vinden 45 kilo MDMA en andere drugs in huis Giessen: vrijspraak voor vrouw die woning onderverhuurde

Op basis van tips viel de politie op 17 oktober 2019 de woning aan Den Burcht binnen. De agenten troffen er bakken vol harddrugs aan. Allerlei soorten pillen, brokken en tientallen liters vloeistof. De broer van de verdachte was aanwezig en werd opgepakt. Hij had 1000 euro cash op zak.

45 kilo MDMA

In totaal ging het om zo’n 45 kilo MDMA en zo’n 8 kilo andere drugs waaronder heroïne, ketamine, (meth)amfetamine en LSD. Justitie vermoedt dat vanuit de woning een soort postorderbedrijf in drugs werd gerund.

De verdachte, afkomstig uit Leerdam, had de woning in juli 2019 gehuurd. Maar ze ging er nooit wonen, naar eigen zeggen vanwege de problemen tussen haar ouders bij wie zij inwoonde. Ze besloot het huis onder te verhuren aan een man, die zegt dat de handtekening onder het huurcontract niet van hem is. De broer behield ook nog een sleutel.

Vreemde mannen

De huurster was ,,extreem naïef of ze nam anderen in bescherming’’, stelde de aanklager tijdens de zitting. Bij gebrek aan bewijs voor medeplegen of medeplichtigheid vroeg zij niettemin vrijspraak. De rechtbank nam die conclusie over.