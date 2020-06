Agent die geblokkeerd werd op A59: ‘Dit had een leven kunnen kosten’

Heusden en waterschap waarschu­wen: neem geen plons in Vlijmen

24 juni VLIJMEN - Met dit mooie weer een lekkere koele duik in een van de watertjes in Vlijmen Noord, Geerpark of De Grassen? Niet doen, waarschuwen de gemeente Heusden en het waterschap: ,,Dit is géén zwemwater.”