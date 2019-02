Advocaat ouders Yuri van Gelder: 'Na alle media-aandacht gaat sluiting van woning te ver’

BREDA/WAALWIJK - Is de tijdelijke sluiting van de woning van de ouders van topturner Yuri van Gelder een te zwaar middel? Hun advocaat Vincent Poelmeijer vindt van wel, de vondst van drugs in hun huis heeft geleid tot massale media-aandacht. ,,Daar gaan ze al erg gebukt onder.” De gemeente Waalwijk ziet geen reden om van de gebruikelijke aanpak af te wijken. Rechter J. Siekstra doet binnen een week uitspraak of de woning inderdaad voor drie maanden op slot gaat.

De familie Van Gelder verscheen zelf dinsdagmiddag niet bij de rechtszaak. Volgens Poelmeijer liet ze verstek gaan vanwege alle publiciteit rond de zaak.

De maatregel van de Waalwijkse burgemeester Nol Kleijngeld om hun woning voor drie maanden te sluiten, is opgelegd na de vondst van 2,4 kilo gedroogde hennep in de woning aan de Ds. Louwe Kooymanslaan in Waalwijk. De zaak trok veel aandacht, omdat het om de ouders van Yuri van Gelder ging. De topturner heeft een drugsverleden , waarmee hij zijn carrière enkele keren op het spel zette. Hij woont zelf niet meer bij zijn ouders, maar heeft wel een sportevenementenbedrijf op hun adres ingeschreven. Eerder liet Yuri van Gelder weten zeer verrast te zijn door de vondst.

Wie nu precies verantwoordelijk is voor de drugs, bleef onduidelijk tijdens de rechtszaak. Advocaat Poelmeijer wilde daar na de zitting ook niet op in gaan. Hij vindt het in ieder geval niet meer nodig dat de gemeente een signaal af geeft met de sluiting van de woning. ,,Dat is al gebeurd door de landelijke media-aandacht.” Ook wees hij op de grote gevolgen voor de familie Van Gelder als ze op straat komt te staan.

Volgens de gemeente Waalwijk is het beleid glashelder: als in een woning of bedrijfspand meer dan een gebruikershoeveelheid drugs wordt aangetroffen, volgt een tijdelijke sluiting. Waarschuwen is er niet meer bij. Bij een controle op 9 januari werd in de woning van de ouders van Yuri van Gelder gedroogde wiet gevonden, voldoende reden om het pand te sluiten. ,,Alle media-aandacht doet daar niets aan af", aldus de gemeentewoordvoerster.

Quote Dit is toch iets anders dan de vondst van 300 kilo heroïne in een haven Vincent Poelmeijer, Advocaat ouders Yuri van Gelder