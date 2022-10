Ad Kraamer uit Drunen door Buma geëerd voor werk als liedjesschrijver, componist en producer

updateUTRECHT/DRUNEN - Producer en liedjesschrijver Ad Kraamer uit Drunen heeft de NL Lifetime Achievement Award van Buma Cultuur in de wacht gesleept, de oeuvreprijs voor een componist of schrijver ‘met een respectabele staat van dienst’.

Kraamer (76) ontving de prijs maandagavond in TivoliVredenburg in Utrecht, waar de Buma Awards werden uitgereikt. Kraamer is componist, tekstschrijver, orkestleider, producer en arrangeur. Hij werkte met onder anderen André van Duin, Zangeres Zonder Naam, Corrie van Gorp, Dennie Christian, Nico Haak, De Deurzakkers, Arno & Gratje en Guus Meeuwis. Kraamer begeleidde artiesten als Ria Valk, Sandra & Andres en Ronnie Tober.

Kraamer laat in een reactie weten de prijs zeker te zien als blijk van waardering. In 1977 ontving hij al een Zilveren Harp, in 1987 een Edison met de Zangers Zonder Naam, voor de lp ‘Live in Paradiso’.

Marc Winter

Kraamer zit al jaren in het vak. Zijn eerste dateert uit 1965, ‘Ik heb me weer vergist'. In de jaren zestig maakte Kraamer deel uit van Bob Smit & het Duke City Sextet waar hij accordeon, piano en orgel speelde. In de jaren zeventig scoorde hij onder de naam Marc Winter enkele Nederlandstalige hits, waaronder het bekende nummer De Heilsoldaat. Na die korte carrière ging hij weer verder met het schrijven van liedjes en het produceren en arrangeren van muziek voor anderen.

Zijn oeuvre bestaat uit levensliederen, ballades, feesthits, meezingers en carnavalskrakers. Hij werkte ook met de Duitse schlagerzangers Rex Gildo, Freddy Breck en de Oostenrijker Freddy Quinn. Kraamer zette onlangs op een rij hoeveel hits hij heeft gescoord, dat wil zeggen noteringen in de Top-40 en de Tipparade; dat waren er respectievelijk 72 en 31. ,,Los van gouden en platina platen en cd's.”

Bestuursfuncties

Kraamer bekleedde bestuursfuncties binnen onder meer Buma/Stemra, Palm (Professionele Auteurs Lichte Muziek) en GONG (beroepsvereniging voor producers). In 2010 werd Kraamer al benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Kraamer was jarenlang de drijvende kracht achter de Heusdense lokale omroep HTR, waar hij voorzitter en programmamaker was.

Kraamer schrijft en produceert tegenwoordig niet meer. ,,Al heb ik nog inspiratie genoeg.” Wel houdt hij zich bezig met het verdienmodel in de huidige muziekindustrie, waar hij zorgen over heeft. ,,Vroeger telde je als artiest of schrijver gewoon hoeveel platen of cd's werden verkocht en dan wist je wat je verdiende. Nu met die streamingsdiensten is dat heel anders. Je moet miljoenen streams hebben om iets te verdienen. Dat leidt ertoe dat mensen geen nieuwe nummers meer gaan schrijven.”