Achter de Bogen haakt in op populariteit padel: eerst twee banen, misschien nog twee erbij

DRUNEN - Niets lijkt de aanleg van in eerste instantie twee padelbanen door tennisvereniging Achter de Bogen in Drunen nog in de weg te staan. De gemeente is akkoord, de financiering is rond, een subsidie is binnen. Voorzitter Laurent van den Elshout hoopt dat de banen in oktober klaar zijn.

Het wachten was in feite nog op toestemming van de gemeente Heusden, die de grond in sportpark De Schroef beschikbaar moet stellen. Daar is deze week officieel een klap op gegeven. Achter de Bogen is zelf eigenaar van de tennisbanen en de opstallen, voor het gebruik van de grond geldt opstalrecht. De vereniging betaalt de aanleg zelf. ,,De algemene ledenvergadering heeft al eerder toestemming gegeven. De financiering is rond zonder dat we de contributie hoeven te verhogen. ,,We zijn een gezonde vereniging.”

Padel is hot, toenemend aantal banen

De vereniging mag in principe nog twee padelbanen extra aanleggen, maar het bestuur kijkt nu eerst even aan hoe het met de twee eerste banen loopt. Van den Elshout wijst daarbij ook op het aanbod van padelbanen bij verenigingen in de buurt, plus de uitbreidingsplannen die zij hebben. In Waalwijk is ook een overdekt padelcentrum. Padel is dus erg populair. De ervaring leert dat uitbreiding met padelbanen een gunstig effect heeft op het ledental van verenigingen.

De gemeente Heusden gaf niet zomaar toestemming. Volgens wethouder Kees van Bokhoven is goed gekeken of de uitbreiding past in de toekomstvisie op sportpark De Schroef, waar Achter de Bogen onderdeel van is. Stichting Dillenburgpark heeft een plan gemaakt om De Schroef om te bouwen tot een ‘Vitaalpark’, waar ontmoeten, bewegen en beleven centraal staat. Heusden omarmt die visie. Uitvoering ervan bijt niet met de aanleg van de padelbanen, aldus Van Bokhoven.

Bomen komen terug

Achter de Bogen houdt de tien bestaande tennisbanen. Een aantal ervan wordt wel eerst gerenoveerd, Van den Elshout verwacht in augustus. Daarna start de aanleg van de padelbanen. De ‘minibaan’ inclusief oefenmuur verdwijnen wel. Bomen die voor de padelbanen moeten wijken, worden elders in het park gecompenseerd door Achter de Bogen.