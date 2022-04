Acht keer koninklijk eremetaal in Heusden

VLIJMEN - Acht inwoners van de gemeente Heusden zijn dinsdag tijdens de lintjesregen verrast met een koninklijke onderscheiding. De vijf vrouwen en drie mannen mogen zich voortaan Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Burgemeester Willemijn van Hees reikte de lintjes uit bij de mensen thuis, of op de plaats waar ze vrijwilligerswerk doen.

Jan van de Griendt (67) uit Vlijmen vervulde sinds 1973 bestuursfuncties bij de Catharina Schuts en zette zich ook in bij de Langstraatse Schuttersbond. Sinds 2011 is hij voor de Augustinusparochie actief binnen de commissie ‘schoonhouden kerkhof’. En vanaf 2017 is hij vrijwilliger-chauffeur voor het Collectief Ouderenvervoer Heusden.

Jan van den Akker (74) uit Vlijmen was in 1980 betrokken bij de oprichting van Scouting Garcia Moreno en was hij een groot aantal jaren penningmeester. Op dit moment vervult hij hand- en spandiensten voor de scouting, vooral van administratieve aard. Van den Akker is ook vrijwilliger bij de Seniorenschool en bij Collectief Ouderenvervoer Heusden.

Margriet van Kol-Van Bon (77) uit Drunen was in de jaren 80 bestuurslid van de oudervereniging van basisschool ’t Kompas in Nieuwkuijk. Verder was zij van 1994 tot 2019 penningmeester bij de Vastenactie in het dekenaat Heusden en later in het vergrote dekenaat Waalwijk, Heusden en Zaltbommel. Tussen 1997 en 2013 was zij bestuurslid van De Zonnebloem afdeling Haarsteeg-Nieuwkuijk, waar ze nog steeds vrijwilliger is.

Ad Dekkers (77) uit Vlijmen zet zich sinds zijn pensionering in voor de oudere medemens, waardoor hij betrokken raakte bij de ANBO, de Seniorenraad, het Muziekcafé voor ouderen, De Seniorenschool, de bibliotheek en de Stichting Fietsmaatjes Heusden. Hij maakt zich vooral verdienstelijk als voorzitter of coördinator.

Jeanne Treuren-Teurlings (72) uit Drunen zet zich al bijna achttien jaar in voor Hospice Francinus de Wind, waar ze zorg biedt aan mensen in hun laatste levensfase. ,,Ze beschikt over het vermogen om met veel gevoel, met oog voor detail, humor, positief betrokken te blijven in deze voor mensen zo ingrijpende fase van hun leven.”

Ineke Oome-van Mook (66) uit Drunen is sinds 1991 secretaris en ondersteuner van het G-team van voetbalvereniging RKDVC. Vanaf 2015 is zij als Zorgsaam-vrijwilliger actief voor oudere en kwetsbare inwoners. Verder is ze actief voor de Zandley in Drunen en bij Vrijetijdsclub Drunen. In het verleden zette ze zich in voor de ouderraad van de BS de Bolster, carnavalsvereniging Dwergonië, en verleende zij intensieve mantelzorg aan familie en buren.

Francien van Hooft-de Kort (71) uit Heusden is sinds 1980 actief voor H. Catharina kerk in Heusden, als lid van het kerkbestuur. Ook vervulde zij kosterdiensten. Ze zette een aantal werkzaamheden voort na het neerleggen van de bestuursfunctie. Van 1990 tot 2014 zette zij zich in als vrijwilliger voor de bewoners van woonzorgcentrum Sint Antonius of die van de aanleunwoningen. Ook de Zonnebloem kan al jaren op haar inzet rekenen. Sinds 2017 zit ze in het bestuur van Stichting Collectief Ouderenvervoer Heusden.

Joke van de Griend-Hoorn (78) uit Hedikhuizen was van 1960 tot 2016 lid van het kerkbestuur van de parochie H. Lambertus in Hedikhuizen, later parochie Wonderbare Moeder. Ook was ze lector bij woord- communievieringen en avondwake. Na de sluiting van de kerk in Hedikhuizen zette ze haar werkzaamheden voor de parochie voort. Sinds 2005 is ze vrijwilliger voor woonzorgcentrum Sint Antonius in Heusden en voor de Zonnebloem afdeling Heusden.