Aantal mensen in de bijstand daalt, maar niet in De Langstraat; hoe kan dat?

Tycho (22) is nog geen twee weken hovenier en nou is z’n bedrijfs­bus al gejat

KAATSHEUVEL - De witte Mercedes Sprinter van Tycho Scheepers (22). Donderdagavond stond-ie nog keurig voor de deur in Kaatsheuvel, nu is de beginnend hovenier zijn broodnodige bus kwijt; gejat dus. Vader Jack is een crowdfunding begonnen.

14 september