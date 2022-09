80-jarige heeft slapeloze nachten na val over stoeptegel: ‘Wat moet ik met al die vragen?’

In Waalwijk gaan ze voor ruim 8.000 prikken per week: ‘Je moet de risico’s van corona niet onderschat­ten’

WAALWIJK - Het is weer iedere dag prikken geblazen bij de grote vaccinatielocatie in Waalwijk. Lange rijen blijven dit keer uit. Toch is de Waalwijkse vestiging nog goed voor maximaal 1150 coronaprikken per dag. ,,Twijfels? Nee joh.”

