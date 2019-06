50 jaar Maasroute: uit een karrenspoor groeide de autoweg A59

Hobbelig fietspad Zeedijk weer op de schop

8:40 DOEVEREN/VLIJMEN - Het is niet gelukt het toeristisch fietspad op de Elshoutse Zeedijk tussen pakweg Doeveren en het Koppelwiel richting Elshout comfortabeler te maken voor fietsers. Veel fietsers klagen over de semiverharding die is aangebracht. De gemeente Heusden erkent dat de oplossing die vorig jaar is gekozen, niet ideaal blijkt.