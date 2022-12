1500 lopers in de startblokken voor Villa Pardoes WinterRun

Vertrek SGP’er Thomas Vink maakt veel los: D66 Waalwijk roept op tot aangifte na ‘schandali­ge’ haatberich­ten

WAALWIJK - Het vertrek van Thomas Vink als fractievolger van de SGP in Waalwijk dreunt nog na. D66 vindt het ronduit schandalig dat hij bedreigd wordt. Maar de partij is ook verbijsterd over de kritiek op haar rol in deze kwestie.

9:45