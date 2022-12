12 jaar cel geëist tegen Kaatsheuvelnaar die collega doodstak

ARNHEM (APA) – Tegen een 48-jarige man uit Kaatsheuvel, die afgelopen zomer op een bouwplaats bij Bruchem een collega doodstak, is 12 jaar cel geëist. Waarom hij dat deed, was de grote vraag die tijdens de rechtszaak in Arnhem onbeantwoord bleef.

Woensdag 13 juli, het zou een warme dag worden. Dus waren de mannen vroeg naar het bouwterrein langs de A2 bij Bruchem gekomen. De Kaatsheuvelnaar werkte die dag samen met twee collega’s uit Noord-Holland. Er ontstond een discussie over hoe twee buizen aan elkaar gelast moesten worden. Daarop haalde de Kaatsheuvelnaar een mes uit zijn werkbus, liep naar zijn collega en stak hem in zijn hals. Het slachtoffer, een 38-jarige man uit Wormer, overleed later die dag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Het werd een lange en emotionele dag bij de rechtbank in Arnhem. De verdachte toonde zich zeer schuldbewust en aangeslagen, maar kan zich van het voorval zelf niets meer herinneren. Wel van de discussie vooraf, maar daarna: ,,Geen idee, geen beeld, geen geluid”, verklaarde hij wanhopig voor de rechtbank. De collega en goede vriend van het slachtoffer, die alles zag gebeuren, verklaarde bij de politie hoe de Kaatsheuvelnaar met een ‘rambo-mes’ bovenhands op de man instak. Met volle kracht, zonder te knipperen en zonder te dreigen. De dader vertrok met zijn bus en werd later in zijn woning aangehouden.

Nabestaanden van het slachtoffer kwamen naar de rechtbank en maakten gebruik van hun spreekrecht. “Waarom? Was dit het echt waard?”, vroegen zijn ouders, zijn zus en de beide moeders van zijn twee minderjarige zoons. Hij leefde voor zijn zoons en was zeer geliefd, zo omschreef zijn moeder hem. “Wij, onze kinderen en kleinkinderen, maar ook jouw kinderen en kleinkinderen zullen de gevolgen van deze daad de rest van ons leven meedragen”, hield ze de Kaatsheuvelnaar voor. De nabestaanden eisten bijelkaar vele tienduizenden euro’s schadevergoeding, waaronder smartengeld. De vriend en collega die getuige was van de steekpartij, liep een trauma op en vroeg ook om smartengeld. Hij probeerde tevergeefs het leven van zijn vriend te redden door bovenop hem te gaan liggen in een poging het bloeden te stoppen.

Quote Ik had het zo graag duidelijk gekregen, ook voor de nabestaan­den, maar ik kan het niet verdachte

Voor alle aanwezigen bleef de vraag ‘waarom?’ onbeantwoord. ,,Hoe kan het nou dat een gesprekje over een lasverbinding eindigt in zo’n tragische dood?”, probeerde de rechter nog. De mannen hadden al eens vaker met elkaar samengewerkt, maar dat was altijd prettig verlopen, zei de verdachte zelf. Psychologen die de man onderzochten, konden geen stoornis vinden die de daad van de 48-jarige zou kunnen verklaren. Zelf wil hij ook niets liever dan een antwoord op die vraag, liet de Kaatsheuvelnaar weten. ,,Ik had het zo graag duidelijk gekregen, ook voor de nabestaanden”, zei hij. ,,Maar ik kan het niet.”

De officier van justitie maakte de ernst en de onvoorstelbaarheid van de zaak nog eens duidelijk. “Dat je op je werk wordt doodgestoken, terwijl er helemaal geen aanleiding voor was, is onwerkelijk”, stelde de aanklager. “Het slachtoffer maakte geen schijn van kans. Het is voor alle nabestaanden een zwarte dag die nooit zal worden vergeten.”

De rechtbank doet uitspraak op 29 december.