Wat krijgen de renners in de Vuelta vandaag voor de kiezen?

Roche: Hoop rode trui deze keer niet al na één dag kwijt te zijn

25 augustus Nicolas Roche had vooraf aan de tweede etappe in de Ronde van Spanje zijn plannen meer op de etappezege gericht dan op de leiderstrui. ,,Toen we over de finish waren gekomen en begonnen te rekenen, dachten we al dat ik de trui misschien wel met één of twee seconden had gepakt. Dat bleek ook zo te zijn, een enorme opluchting", zei de 35-jarige Ier van Team Sunweb bij Eurosport.