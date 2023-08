Vuelta 2023 | Parkoers, deelnemers en etappeschema van de Ronde van Spanje

De 78ste editie van de Ronde van Spanje begint zaterdag in Barcelona. De eerste etappe is een ploegentijdrit met een lengte van ongeveer 15 kilometer. Het is de tweede keer dat de Vuelta in Barcelona begint, eerder gebeurde dat in 1962. Ook de tweede etappe vindt plaats in en rond de Catalaanse stad. De Vuelta eindigt op 17 september in Madrid. Bekijk hier het rittenschema van dag tot dag, de deelnemers, de tien (!) aankomsten bergop, inclusief de l’Angliru.