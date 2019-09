Vuelta naar Los Machucos: klauteren op onmenselijke ‘muur’

Het bizarre is nog: dat gemiddelde van ruim 9 procent valt al bij al nog mee. Dat komt dan weer door de korte, vlakkere en zelfs soms dalende tussenstukken, waardoor het gemiddelde van deze 'muur’ omlaag schiet. Want de Alto de los Machucos is een onding: beginnen met een stuk van 17,5 procent, waarna een kort stuk afdaling volgt. Vervolgens wacht de renners een strook van 25 procent (!) en dat is pas in de tweede kilometer. Daarna is het weer even adem halen voor de renners, met een nieuwe, maar opnieuw korte afdaling. In de derde kilometer wacht dan nog één vlakker stuk, waarna het klimmen is naar de top en op weg naar die top zal het stijgingspercentage niet meer onder de 10% komen. Ja, in de laatste 800 meter kunnen de renners de spanning weer van hun benen halen met een korte afdaling en een vlak stukje naar de finish op 900 meter hoogte. (Tekst gaat verder onder de foto)

Oorlog bij favorieten?

Exact de helft van de ritten in lijn in deze Vuelta gingen vooralsnog naar vroege vluchters. Die kans bestaat ook in deze bergrit van ruim 166 kilometer van Bilbao naar Los Machucos, maar één ding is zeker: de favorieten voor de eindzege gaan elkaar bestoken op deze loodzware beklimming van zo'n zes kilometer.



Primoz Roglic zal in de rode leiderstrui deze ‘muur’ oprijden. De Sloveen van Jumbo-Visma controleert zijn concurrenten voorlopig uitstekend en sloeg in de tijdrit toe. Lukt het hem ook om op Los Machucos zijn rode trui te verdedigen? Dan zal hij moeten uitkijken voor de Colombiaanse klimgeiten Miguel Ángel López (derde in het klassement op 2'11) en Nairo Quintana (vierde op 3'00). Zij lieten al zien de aanval niet te schuwen en krijgen met de beklimming van Los Machucos iets wat hen moet liggen.



Dat kan ook gezegd worden van wereldkampioen Alejandro Valverde. De inmiddels 39-jarige Spanjaard is toch echt de renner die na elf etappes het dichtst bij Roglic staat in het klassement: zijn achterstand bedraagt 1'52. Valverde staat bekend als een specialist op steile ‘muren’. De Movistar-kopman won al Mas de la Costa (vóór Roglic) en zal zeker tijd proberen terug te winnen op Roglic.



Naast de ‘grote vier’ is het ook uitkijken naar het 20-jarige toptalent Tadej Pogacar, de Poolse klimmer Rafal Majka én Wilco Kelderman, op plek tien in het klassement de beste Nederlander.