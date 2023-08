Vuelta 2023 | Dit zijn alle deelnemers aan de Ronde van van Spanje: Jumbo-Visma met Roglic en Vingegaard

Jumbo Visma met Jonas Vingegaard en Primoz Roglic

Jumbo-Visma wil proberen een alledrie de grote rondes in hetzelfde jaar te winnen. ,,Een ambitieus doel dat we durven uit te spreken en waarvoor we een enorm veelzijdig en sterk achttal op de been kunnen brengen in Spanje”, blikte ploegleider Marc Reef vooruit op de teamwebsite. ,,We zijn overal op voorbereid met deze ploeg en ik kijk er heel erg naar uit om met deze renners te kunnen starten in Barcelona.”