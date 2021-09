Vreemde scène in Vuelta: López verspeelt podium en stapt boos in ploegleidersauto

Jakobsen ontbreekt in slotfase: ploegmaat zorgt alsnog voor ritzege in Vuelta

27 augustus Fabio Jakobsen heeft niet zijn derde dagsucces kunnen pakken in de Ronde van Spanje. In de dertiende etappe kon de Nederlander op anderhalve kilometer niet meer aanhaken, waardoor hij niet mee kon doen in de massasprint. De zege ging naar Florian Sénéchal, een ploeggenoot van Jakobsenbij Deceuninck-Quick Step.