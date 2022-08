Voorbeschouwing Vuelta etappe 8 | Renners wacht loodzware rit: komt rood Remco Evenepoel in de verdrukking?

Hoe Remco Evenepoel het Vlaamse volk (opnieuw) hardop laat dromen

In de eerste echte bergrit deze Vuelta deelde Remco Evenepoel (22) een eerste, stevige tik uit aan Jumbo-kopman Primoz Roglic en co. De Australier Jay Vine won de rit, maar de Belg was de beste van de klassementsrenners. Vlaanderen droomt.

25 augustus