Voorbeschouwing Vuelta etappe 8 | Ploeg Thymen Arensman krijgt ‘coronadreun’, zware bergrit op het menu

Uitslagen en klassemen­ten Vuelta 2022 | Evenepoel komt niet in de problemen in het rood

Remco Evenepoel is voor het eerst in zijn carrière de leider in een grote ronde. De Belg was in de eerste bergrit van deze Vuelta de sterkste van de klassementsrenners en deelde een flinke tik uit aan de concurrentie. Kijk hier hoe alle klassementen er na zes etappes voorstaan en wat ons nog te wachten staat.

26 augustus