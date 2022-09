Uitslagen en klassementen Vuelta 2022 | Evenepoel ondanks mindere dag nog comfortabel in rode trui

Sam Bennett slaat opnieuw toe en wint in Breda laatste Nederland­se Vuelta-etap­pe, Teunissen is rood kwijt

Sam Bennett heeft zijn tweede etappeoverwinning in de Vuelta geboekt. In een sprint voor het Chassé Theater van Breda was hij sneller dan Mads Pedersen en Dan McLay. Mike Teunissen raakte zijn leiderstrui kwijt aan ploeggenoot Edoardo Affini.

