Tweede plaats in eerste massasprint Vuelta geeft Jakobsen wéér wat extra vertrouwen: ‘Er komen nog meer kansen’

Door Marijn Abbenhuijs



,,Als het niet lukt, is dat niet het einde van de wereld”, had hij daags voor de start van de Vuelta gezegd. Fabio Jakobsen leek zich er bijna voor te verontschuldigen dat hij alweer met winnen bezig was. Maar iets meer dan een jaar na zijn horrorcrash in de Ronde van Polen was dat wel het geval. En geef hem eens ongelijk. Hij had in de Ronde van Wallonië al laten zien dat hij het weer kon.