Thymen Arensman is geen geboren leider, maar nu al zo akelig goed

Door Daniel Dwarswaard



Zijn handen gaan op de helm. Dan weer even aan zijn stuur en weer terug naar zijn helm. Een teken van ongeloof als hij solo winnend aankomt op de top van Sierra Nevada, op 2507 meter hoogte. De rit waar iedereen het voor deze Vuelta over heeft. En hij is voor hem, voor Thymen Arensman. De Nederlandse hoop voor de toekomst in het rondewerk.



Een tocht door het onbekende is deze Vuelta voor hem. Zijn vierde grote ronde in zijn jonge loopbaan, maar voor het eerst als de absolute kopman van DSM, het team dat hij na dit seizoen verlaat voor het sterrenensemble van Ineos Grenadiers. Een ultiem afscheidscadeau zou je kunnen zeggen. Al is het nog niet klaar. Arensman staat na deze prachtige zege inmiddels achtste in het algemeen klassement. En het gaat nu over deze zege, prachtig afgerond, als beste van een sterke kopgroep. ,,Ik kan het niet geloven, dit moet echt even inzakken,’’ zegt hij. En dan: ,,Ik voelde me niet eens supergoed, maar de anderen voelden hun benen blijkbaar nog meer.’’