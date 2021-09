Teamspirit: groenetruidrager Jakobsen met hele ploeg over finish in laatste bergrit Vuelta

Fabio Jakobsen (25) mag zich - zonder ongelukken in de afsluitende tijdrit - de winnaar van het puntenklassement in de Ronde van Spanje noemen. De Nederlandse sprinter kwam in de laatste rit in lijn samen met zijn zeven ploeggenoten van Deceuninck-Quick Step over de finish.

De Belgische ploeg kende met deze Vuelta opnieuw een succesrijke grote ronde met vier ritzege (drie keer Jakobsen, één keer Florian Sénéchal).

De ploeg neemt morgen normaal gesproken ook voor het eerst in het bestaan van het team de groene puntentrui in de Vuelta mee naar huis. Daar veranderde ook de loodzware laatste rit in lijn niets meer aan - Jakobsen bereikte binnen de tijdslimiet de finish.

Ploeggenoten Andrea Bagioli, Jozef Cerny, Zdenek Stybar, Mauri Vansevenant, Bert Van Lerberghe, James Knox en Sénéchal stonden de sprinter bij en kwamen samen met hem over de finish. Dat resulteerde uiteraard in mooie plaatjes. Symbolisch ook, want Jakobsen keerde tijdens deze Ronde van Spanje helemaal terug aan de sprinttop na zijn zware crash in de Ronde van Polen vorig jaar.

Ruim een jaar nadat hij in een Pools ziekenhuis moest vechten voor zijn leven, gaat de 25-jarige sprinter uit Heukelum als vijfde Nederlander het puntenklassement in de Vuelta winnen. Bas Maliepaard (1963), Jos van der Vleuten (1966), Jan Janssen (1967 en 1968) en Bauke Mollema (2011) gingen hem voor.



,,Dit is geweldig”, zei de sprinter, die na de finish van zijn fiets stapte en die triomfantelijk boven zijn hoofd hield. ,,Ik ben zo blij dat ik met alle jongens samen over de meet kwam. Zonder hen had ik die sprints niet gewonnen en dus ook niet in het groen gereden. Ze reden altijd aan mijn zijde. Ik houd van mijn ploeggenoten en houd ervan om deel uit te maken van Deceuninck-Quick Step. Ik ben erg trots. De laatste dagen waren erg zwaar, de benen zijn dan ook leeg. Ik ben blij met wat ik bereikt heb, ik had niet beter kunnen wensen.”

Volledig scherm Fabio Jakobsen na de finish van de twintigste etappe in de Ronde van Spanje. © AFP

