Sunweb hoopt Toursucces vervolg te geven met vrijbuitersploeg in Vuelta

De Tour de France werd door Sunweb verlaten met maar liefst drie ritzeges. Sören Kragh Andersen was tweemaal de sterkste en ook Marc Hirschi won een etappe. Op voorhand was dat niet verwacht, want Sunweb ging zonder klassementsrenner van start en mikte vooral met Cees Bol op succes in de sprintetappes.



Van de Tourploeg is in de Vuelta - in tegenstelling tot bijvoorbeeld Jumbo-Visma - weinig over. De ploeg stelt liefst vijf grote ronde-debutanten op. Naast Arensman maken ook Mark Donovan, Max Kanter, Ilan van Wilder en Martin Salom hun debuut. De rest van de ploeg bestaat uit Michael Storer, Robert Power en de ervaren Jasha Sütterlin, die op het laatste moment naast een Tourselectie greep. Casper Pedersen kreeg destijds de voorkeur in de sprinttrein van Bol.