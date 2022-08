Sprintersploegen bijten zich stuk op vroege vluchters: Jésus Herrada sprint naar ritwinst

Jesús Herrada heeft de zevende etappe van de Vuelta gewonnen door de snelste te zijn van de kopgroep die het peloton nipt voor wist te blijven. In de eindsprint versloeg hij Samuele Battistella en Fred Wright. In het klassement veranderde er door het gebrek aan zware beklimmingen niets.

Wright, Battistella, Herrrada, Harry Sweeny, Omer Goldstein en Jimmy Janssens vormden de kopgroep die van het peloton toestemming kreeg om een voorsprong op te bouwen. Uiteindelijk wist het zestal een gat van meer zo’n vier minuten te slaan.

Bij de enige beklimming van de dag moest Goldstein afhaken, waardoor er nog vijf koplopers overbleven. In het peloton zette Trek-Segafredo zich op kop tijdens de klim om de pure sprinters als Sam Bennett, Pascal Ackermann en Tim Merlier te lossen. Dit lukte, maar Bennett wist zich in de afdaling terug te knokken, waardoor het peloton even stilviel.

Met nog tien kilometer te gaan leek het peloton, waarin Bennett weer was teruggekeerd, de kopgroep alsnog in te rekenen. Maar de koek was bij de knechten van Kaden Groves (BikeExchange), Bennett (Bora-Hansgrohe) en Mads Pedersen (Trek-Segafredo) ook op. De kopgroep mocht het vooraan uitvechten.

Het was Wright die als eerste aan de eindsprint begon, maar uiteindelijk kwamen zowel Battistella als Herrada over hem heen. Het verschil tussen de twee was lastig te zien op de streep, maar Battistella - die veel te laat aan de sprint begon - sloeg direct uit frustratie op zijn stuur en dus was het duidelijk dat Jesús Herrada de winnaar van de dag was.

Herrada wist lang van niets

Volgens Herrada wist de groep lange tijd niet hoe de uitgangspositie was: „Het was een gekkenhuis en we hoorden niet heel veel tijdsverschillen. Pas vanaf drie kilometer hoorden we dat het goed ging. We hebben gewoon de hele dag hard gekoerst en aan het begin was het vooral een kwestie van meezitten. We waren heel goed onderweg, dus ik had wel vertrouwen en aan het einde had ik ook vertrouwen in mijn sprint.”

„Het is heel belangrijk voor mij. Ik heb al vaker geprobeerd om in de vlucht te komen en nu zat ik erin. We hebben hard moeten strijden voor de seconden en we kwamen eerst met zes en daarna met vijf man heel goed overeen. We wisten dat het terrein aan het einde heel goed was met de wind in de rug, dus we hadden het vertrouwen dat we het zouden halen”, aldus de winnaar.

Klassementen

Rittenschema

Deelnemers

