Roglic trekt olympische vorm door en deelt eerste tik uit in Vuelta

Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers) startte al vroeg, zat even in de hot seat , maar werd uiteindelijk zesde. Alex Aranburu (Astana) mocht het langst hopen op een etappe zegge, maar bij de laatste renner die van start ging - Primoz Roglic - verdrong de Spanjaard van het podium. Roglic snelde in Burgos naar de toptijd: 8.32. Met die prestatie pakt Roglic direct tijd op concurrenten voor de eindzege. Girowinnaar Egan Bernal eindigde als 46ste op 27 seconden en ploeggenoot en olympisch kampioen Richard Carapaz deed het net iets beter: 37ste op 25 tellen van de kopman van Jumbo-Visma. Dylan van Baarle, de beste Nederlander, eindigde als zesde.

,,Het is een mooie start van de Vuelta. Het was maar zeven kilometer, maar het is volle bak. Ik had niks meer over toen ik over de streep kwam. Ik ga er niet alles aan doen om de hele ronde de rode trui te verdedigen, maar we zullen zien,” zei Roglic.