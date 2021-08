Roglic rijdt alle concurrenten in Vuelta op achterstand: 'Gelukkig had ik de benen om het af te maken’

Caruso maakte onderdeel uit van een kopgroep van elf, die in deze loodzware rit pas na een kleine twee uur koers de zegen kreeg van het peloton. In die groep ook de Nederlander Martijn Tusveld van Team DSM.

Lees ook Uitslagen en klassementen Vuelta: Roglic heeft rode trui in handen

Op de loodzware Alto Collado Venta Luisa, ruim 70 kilometer van de finish, koos Caruso het hazenpad en de Italiaan reed steeds verder weg bij alle achtervolgers. In het peloton vond Team Ineos ondertussen het tempo dat Jumbo-Visma ontwikkelde niet hoog genoeg en dus nam de ploeg van Egan Bernal de kop over.

Met hulp van Tusveld raapte zijn ploeggenoot Romain Bardet de nodige bergpunten op. De Fransman, die eerder deze Vuelta hard ten val kwam en zijn klassement daarmee in rook op zag gaan, lijkt een doel te hebben gemaakt van de bolletjestrui.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De groep met favorieten ontplofte op de slotklim toen Adam Yates de aanval koos. Hij kwam niet weg, maar de mannen van Movistar volgden zijn voorbeeld. Uiteindelijk was het Enrique Mas die samen met Roglic wegreed.

Caruso was niet meer de achterhalen, en de Italiaan van Team Bahrain McLaren rondde zo een monstersolo met succes af. Als bonus krijgt de nummer twee van de Ronde van Italië ook nog de bergtrui. Roglic kwam als tweede over de streep, voor Mas, en liep zo uit op al zijn concurrenten. Steven Kruijswijk was op de twaalfde plek de beste Nederlander.

Volledig scherm Damiano Caruso viert zijn ritzege. © AFP

,,Die laatste klim was zo lang", zei Caruso na de finish. ,,Ik probeerde me gewoon te concentreren op mijn eigen tempo. Pas in de slotkilometers had ik door dat ik kon winnen. Het is ongelooflijk wat ik heb gedaan. Het was een geweldig gevoel, een herhaling van het gevoel dat ik na de Giro had, ongelooflijk.”

Egan Bernal legde na de finish uit waarom zijn Ineos-ploeg op kop van het peloton ging rijden. ,,We besloten om alles te geven", aldus de Colombiaanse drager van de witte trui. ,,We wilden een hoog tempo rijden tijdens de etappe en dan aanvallen op de slotklim.”

Bernal bleek echter niet mee te kunnen met de beste klimmers en verloor meer dan een minuut op Roglic en Mas. Yates werd zesde op 39 seconden en is daarmee de beste Ineos-renner in het klassement. ,,Het was een heel zware etappe met enkele enorme klimmen en het was super heet. Ik kijk uit naar morgen, we verdienen het”, zei de kopman van de Nederlandse ploeg over de rustdag van maandag.

Volledig scherm Primoz Roglic komt als tweede over de finish, voor Enric Mas. © AFP

De Sloveense kopman van Jumbo-Visma kon op de slotklim met Mas wegrijden bij de andere concurrenten. ,,Onze jongens deden het fantastisch. Ineos had op de lange tweede klim een hard tempo gereden. Op de slotklim waren er felle explosies van aanvallen. Gelukkig had ik de benen om het af te maken.”

Roglic, die de Vuelta ook al won in 2019 en 2020, gaat de rustdag in met 28 seconden voorsprong op Mas en ongeveer twee minuten op Yates en Bernal. ,,Het is een goed begin tot aan de rustdag hè”, zei hij. “Nu moeten we zorgen dat we als team gezond blijven.”

Roglic zei nogmaals dat het een lange weg is om de leiderstrui in de Vuelta vanaf het begin tot aan het eind te moeten verdedigen. ,,Het grote doel is om de trui aan het einde te hebben”, benadrukte de 31-jarige renner die het niet erg zou vinden als een renner die niet gevaarlijk is voor het klassement de leiderstrui overneemt. ,,Iedere dag is er weer een situatie waarin we moeten besluiten wat het beste is.”

De titelverdediger zei niet bang te zijn voor de twee zware bergetappes in de slotweek in Asturië. ,,Het is wel een uitdaging. Die ritten zullen cruciaal zijn.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het complete routeschema.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder de deelnemerslijst.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze wielervideo's.