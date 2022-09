Robert Gesink zorgt bijna voor enorme stunt in Vuelta, maar Remco Evenepoel is hem nipt te snel af

Met videoRobert Gesink heeft bijna voor een enorme stunt gezorgd in de Vuelta a España. Tot een paar honderd meter van de finishstreep mocht de 36-jarige renner van Jumbo-Visma dromen van ritwinst, maar door Remco Evenepoel viel die droom in duigen.

Hij kreeg de rode leiderstrui al in Utrecht 'cadeau’ van zijn Jumbo-ploeggenoten, een eerbetoon aan zijn prachtige carrière, maar vandaag kon Gesink écht eigenhandig de kroon op zijn werk zetten. Uit een kopgroep van 42 man wist de Nederlander bijna te winnen op Alto de Piornal.



Gesink was in een enerverende etappe samen met meer dan veertig andere renners weggereden uit het peloton. Jumbo-Visma was, bij het wegvallen van kopman Primoz Roglic, goed vertegenwoordigd in de grote groep. Naast Gesink zaten ook Mike Teunissen en Sam Oomen mee. Het was Gesink die het langst vooruit wist te blijven en op de eerste van twee beklimmingen van de Alto de Piornal samen met Richard Carapaz, Thibaut Pinot, Elie Gesbert, Hugh Carthy en Sergio Higuita de top passeerde. Daarachter waagde João Almeida een poging om tijd te pakken op de concurrentie, maar hij strandde op de slotklim.

Op de tweede en tevens laatste passage versnelde Gesbert. Gesink maakte op zes kilometer van de meet de aansluiting en reed niet veel later weg bij de Fransman. Daarachter werd er in de groep der favorieten slag om slinger aangevallen door vooral Mas en Evenepoel, maar bovenal werd er naar elkaar gekeken. Gesink profiteerde daarvan en zag zijn voorsprong groeien. Heel even mocht hij hardop dromen van zijn tweede etappezege in de Vuelta, nadat hij in 2016 al eens de sterkste was.

Volledig scherm Robert Gesink. © photo: Cor Vos

Met een marge van 20 seconden begon Gesink aan de slotkilometer. Het zag er goed uit voor de man die alles al meemaakte in zijn carrière, totdat Mas versnelde. De Spanjaard van Movistar reed in een ruk naar Gesink toe, die zich maar bleef geven. Vlak voor de laatste bocht begon Evenepoel aan zijn sprint en had zowel Mas als Gesink daar geen antwoord meer op. Voor de tweede keer in deze Vuelta mocht ‘Rode Remco’ het juichgebaar maken. Niet alleen is de ritwinst voor hem, ook is hij weer een enorme stap dichter bij eindwinst. Mas en vooral Gesink bleven met lege handen achter.

Op dertien seconden van ritwinnaar Evenepoel sprintte Jai Hindley naar de vierde plek. Hij won het sprintje van Thymen Arensman, die zevende blijft staan in het klassement. In de top tien wisselen Miguel Angel Lopez (nu vierde) en Cristian Rodriguez (vijfde) van plek. Rodriguez kwam in het begin van de etappe hard ten val, maar kon zijn weg vervolgen. Voor bergkoning Jay Vine hield de Vuelta daar op. Richard Carapaz is daardoor de nieuwe drager van de bollentrui.



Vrijdag en zaterdag staan er in de Vuelta nog bergetappes op het programma. Zondag eindigt de Ronde van Spanje met een vlakke rit naar Madrid.

‘Dit is mijn meest perfecte dag ooit’

Remco Evenepoel komt dichter en dichter bij zijn eerste eindzege in een grote ronde. De 22-jarige Belg van Quick-Step - Alpha Vinyl boekte donderdag in de Ronde van Spanje zijn tweede ritzege. ,,In de leiderstrui een bergrit winnen, dit is mijn meest perfecte dag ooit”, jubelde de winnaar, die met nog drie ritten te gaan een voorsprong van meer dan 2 minuten verdedigt op de Spanjaard Enric Mas. Evenepoels dadendrang ging ten koste van Robert Gesink, de eenzame vluchter die kort voor de finish op de Alto de Piornal nog door de Belg en Mas werd ingelopen. ,,We zaten kort achter hem en ik wist dat ik met mijn sprint in het voordeel was. Ik ben snel, ook aan het einde van een zware dag. Daar heb ik veel op getraind”, vertelde Evenepoel, die de Portugees João Almeida vroeg had zien aanvallen. ,,Het was een lastige dag, maar ik ben altijd rustig gebleven. Dat is de les die ik hier heb geleerd. Dat er een vroege kopgroep weg was, paste in ons plan. Zo zijn de bonificaties ook meteen weg, dachten we.” Evenepoel moet nog twee minder zware bergritten doorstaan, alvorens zondag over vlakke wegen Madrid wordt bereikt. ,,Het is nog niet over, ze zullen me nog aanvallen. Maar mijn benen voelen goed, dat geeft vertrouwen.”

Volledig scherm Remco Evenepoel. © AFP

