Ritzege voor Bardet, Roglic niet onder de indruk van aanval Lopez, Carapaz stapt af

Vuelta Cort Nielsen sprint naar zege in heuvelrit, Roglic verstevigt leiding

6 november Magnus Cort Nielsen heeft de zestiende etappe in de Vuelta gewonnen, een heuvelachtige rit over 162 kilometer. De 27-jarige Deen van EF Education First won de sprint van een uitgedund peloton, voor Primoz Roglic en Dion Smith.