Remco Evenepoel verstevigt leiding op steile slotklim in Vuelta, dagsucces vroege vluchter Louis Meintjes

Van Baarle (INEOS Grenadiers) koos voor een avontuur in de vroege vlucht. Ook Thymen Arensman (Team DSM) zat even mee vooraan, maar omdat hij te dicht op leider Evenepoel stond in het algemeen klassement, liet Arensman zich terugzakken tot in het peloton. Vervolgens kregen negen renners de ruimte. Vlak voor de slotklim reden de Belg Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck) en de Italiaan Samuele Battistella (Astana) weg bij hun medevluchters. Van Baarle probeerde solo de oversteek te maken, maar dat lukte de Nederlander op de steile stroken van Les Praeres niet. Meintjes kreeg het wel voor elkaar. De 30-jarige Zuid-Afrikaan van Intermarché-Wanty-Gobert ging op en over Janssens en Battistella en soleerde naar de mooiste zege uit zijn carrière.

Evenepoel maakt indruk

Op de loeisteile slotklim reed Evenepoel alle concurrenten uit het wiel. De Belg kwam als vierde over de finish en liep 44 seconden uit op naaste belager Enric Mas (Movistar) uit Spanje. Primoz Roglic (Jumbo-Visma), de Sloveense titelverdediger en drievoudig winnaar van de Ronde van Spanje, verloor 52 seconden op de voorlopig ongenaakbare Evenepoel.



,,Ik had de benen om tijd te pakken”, verklaarde hij zijn aanval op de slotklim, achter etappewinnaar Louis Meintjes. ,,De Vuelta is nog lang niet over, ik zal gefocust en voorzichtig moeten blijven. Maar je kunt uiteraard beter een voorsprong hebben dan op achterstand staan”, vertelde Evenepoel, een renner die in België al sinds zijn juniorentijd in de schijnwerpers staat en al vaak ‘de nieuwe Eddy Merckx’ is genoemd.



In het algemeen klassement heeft Evenepoel een voorsprong van 1'12 op Mas en 1'53 op Roglic. Arensman is de beste Nederlander. De 22-jarige renner staat elfde, op 5'45 van Evenepoel. Morgen is de tweede rustdag. Een dag later staat de individuele tijdrit van Elche naar Alicante over ruim dertig kilometer op het programma. Het is de etappe waar Evenepoel zijn zinnen op heeft gezet.