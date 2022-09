Remco Evenepoel kraakt na aanval Primoz Roglic in loodzware Vuelta-rit, maar behoudt rode leiderstrui

Evenepoel had aan de finish een achterstand van 48 seconden op Roglic. In het algemeen klassement slonk de voorsprong van de leider tot 1'49 op zijn naaste belager. Morgen staat weer een bergrit op het programma. De finish ligt dan op ruim 2500 meter hoogte op de Alto Hoya de la Mora in de Sierra Nevada.

Het duurde lang voordat avonturiers de ruimte kregen van het peloton. Na tientallen kilometers was een tiental, zonder Nederlanders, wel succesvol. Zij fietsten een maximale voorsprong van ruim vier minuten bij elkaar. In het peloton controleerde Quick-Step in dienst van Evenepoel.



In de slotfase, toen de weg bijna alleen nog maar omhoog liep, nam Jumbo-Visma - in de persoon van Robert Gesink - het commando in het peloton over. Nadat ook Chris Harper tempo had gemaakt voor Roglic, was het op vier kilometer van de finish aan de kopman zelf. De Sloveen versnelde en Evenepoel reageerde niet.