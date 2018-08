Quick-Step mikt op Viviani in de Vuelta

,,Viviani heeft een geweldig seizoen tot dusver. Hij is onze troefkaart in de etappes die in een massasprint kunnen eindigen'', liet sportdirecteur Rik van Slycke weten. Viviani won eerder dit jaar vier etappes in de Ronde van Italië. Mede daardoor veroverde hij tevens de groene trui in het puntenklassement. Viviani pakte eind juni ook de Italiaanse titel.



Quick-Step won dit seizoen al negen ritten in de twee grote rondes in Italië en Frankrijk. De andere renners die in de Vuelta aan de start verschijnen zijn de Spanjaard Enric Mas, de Belgen Pieter Serry, Dries Devenyns en Laurens De Plus en de Deen Kasper Asgreen.