Primoz Roglic lijkt remontada te kunnen vergeten: ‘Dat het mis gaat in laatste honderden meters is bizar’

Door Daan Hakkenberg



Het is minder dan drie kilometer tot de streep in Tomares als Primoz Roglic nog maar eens laat zien dat hij zich niet wenst neer te leggen bij de eindzege van Remco Evenepoel in de Vuelta. Een aankomst voor sprinters die tegen een heuveltje op kunnen, zo is de finale van etappe 16 bestempeld. Dat is buiten Roglic gerekend.