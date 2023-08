Primoz Roglic en Jonas Vingegaard zien elkaar niet als rivalen: ‘We rijden niet tégen, maar mét elkaar’

Vingegaard of Roglic? Het verloop van de koers zal bepalen welke Jumbo-Visma-renner zal proberen over drie weken in Madrid gehuldigd te worden als de winnaar van de Vuelta. ,,We werken uitstekend samen, we hoeven nu nog niets te beslissen.”

Goedlachs zitten ze naast elkaar, bijna op elkaars schoot, voor een geïmproviseerd vaal geel gordijntje – niet het felle geel van hun ploeg – in een zaaltje of kamer van een hotel in de buurt van Barcelona. Een scherm met camera voor zich; de persconferentie is, net als bij alle andere ploegen, online. Vanuit een bijna lege perszaal ergens anders in de oververhitte stad, waar het 35 graden is, krijgen ze enkele vragen. Binnen een kwartier is het gepiept. De gekte van de koers is, twee dagen voor de ploegentijdrit in Barcelona, nog ver weg.

Sowieso is de Vuelta een stuk minder hysterisch dan de Tour de France of de Giro d’Italia. ,,Het is hier altijd relaxed, daar hou ik wel van,” zegt Primoz Roglic, die voor het vijfde achtereenvolgende jaar in de Spaanse ronde start. ,,Ik vind het leuk, krijg hier ook veel steun. En ja, dit jaar móest ik wel hier komen, hè, want ik reed de Tour niet”, lacht hij. ,,Ik hoop nog vele jaren te komen.”

Drie keer won hij de Vuelta, vorig jaar moest hij de ronde na een val verlaten en ging de eindzege naar Remco Evenepoel. Roglic kan de Spanjaard Roberto Heras, met vier zeges, evenaren. Maar hoewel er een heel sterk deelnemersveld staat, zal de belangrijkste rivaal uit eigen gelederen komen.

Vingegaard, die in de Vuelta van 2020 nog een onervaren helper van de Sloveen was en op twee uur van zijn kopman finishte, voelt zich bovendien goed, na de inspanningen van de gewonnen Tour. ,,Maar je weet het pas precies hoe het met de vorm is wanneer je in koers zit”, aldus de Deen. En dan nog: ,,Ik heb bijvoorbeeld geen enkel idee hoe het aan einde Vuelta met me zal zijn.”

Volledig scherm Jonas Vingegaard en Primoz Roglic staan klaar voor de officiële foto’s van de Vuelta. © photo: Cor Vos

Sinds de triomfale tocht over de Champs Élysées, bijna vijf weken geleden, heeft Vingegaard geen kilometer meer in koers gereden. Een kort feestje, wat rust en weer trainen. Niet dat Roglic heel veel meer heeft gedaan. Vorige week sloot hij de Ronde van Burgos als eindwinnaar af, met bovendien twee etappezeges, maar dat was pas zijn eerste koers sinds zijn zege in de Giro, eind mei.

,,Het voelt goed hier te zijn”, zegt Roglic, in zijn vertrouwen gesterkt door het resultaat in Burgos. Maar of híj het uiteindelijk zal zijn die voor de eindzege gaat? ,,We hebben een sterk team. We kunnen nu niet zeggen of Jonas of ik vooraan zal staan.”

En Vingegaard? ,,We hebben dit al eerder geprobeerd, beide als kopman, en toen ging het al vrij goed.” Weer de lach naar elkaar. ,,We werken uitstekend samen, we hoeven nu nog niets te beslissen, we zullen het op de weg zien, waar we elkaar ook zullen helpen. Het hoofddoel is dat iemand van de ploeg de Vuelta wint. We koersen niet tégen elkaar maar mét elkaar.”

Zaterdagavond is dat laatste zeker het geval, wanneer de Jumbo-trein in de ploegentijdrit door de brede straten van Barcelona zal denderen, langs de toeristische en architectonische trekpleisters van de stad. Maar maandag al zal hun verbond en vorm op de proef worden gesteld, met direct al de eerste aankomst bergop, het skistation Pal-Arenal in Andorra. Wat daar kan gebeuren? ,,We zullen zien.”